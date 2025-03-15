Премьер Польши расстроился из-за победы российской теннисистки

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что ему не понравилась победа российской теннисистки Миррой Андреевой над представительницей Польши, второй ракеткой мира Игой Швентек в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Индиан-Уэллсе (США).

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Свою реакцию политик опубликовал в соцсети Х.

«Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему», — написал политик.

Польский премьер подытожил свою публикацию фразой «это всего лишь теннис, не так ли?»

Мирра Андреева рассказала, как отмечает с мамой победу в каждом матче

Ранее Андреева обыграла Швентек со счетом 7:6, 1:6, 6:3. Спортсменки провели на корте 2 часа и 17 минут.