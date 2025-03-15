Соболенко рассказала, что не задумывалась о разгромной победе над Киз

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о разгромной победе над американкой Мэдисон Киз в 1/2 финала Индиан-Уэллса.

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— Какое ощущение ты испытываешь, когда в прямом смысле выносишь соперницу, и не просто какую-то, а очень достойную?