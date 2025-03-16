Определились финалисты турнира в Индиан-Уэллсе

Стали известны финалисты теннисного турнира в Индиан-Уэллсе. В решающем матче турнира датчанин Хольгер Руне встретится с британцем Джеком Дрейпером.

© Чемпионат.com

Напомним, в полуфинале турнира Руне обыграл россиянина Даниила Медведева, а Дрейпер прошёл Карлоса Алькараса.

Финальный матч турнира в Индиан-Уэллсе между Руне и Дрейпером состоится в ночь с 16 на 17 марта.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 5 по 16 марта, а его общий призовой фонд составляет 13 миллионов долларов. Действующим чемпионом является испанец Карлос Алькарас, который в прошлом году в финале одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым.