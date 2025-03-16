Сербский теннисист Новак Джокович, 24-кратный победитель турниров «Большого шлема», назвал «величественными» массовые протесты «15 на 15» в Белграде. Об этом пишет «Чемпионат».

В субботу, 15 марта, на площади Славия и перед парламентом в центре Белграда собрались многотысячные колонны протестующих. В общей сложности, на улицы вышли свыше 100 тыс. человек.

«История! Величественно», — отметил Джокович.

Ранее теннисист сообщил, что глубоко верит в силу молодёжи и её стремление к лучшему будущему. Он добавил, что голоса студентов должны быть услышаны.