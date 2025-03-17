Борис Беккер призвал Синнера, Зверева и Алькараса опасаться Джека Дрейпера

Чемпион шести турниров «Большого шлема», бывший немецкий теннисист Борис Беккер призвал итальянца Янника Синнера, немца Александра Зверева и испанца Карлоса Алькараса опасаться британца Джека Дрейпера.

© Чемпионат.com

«Мне нравится Джек Дрейпер. Очень хорошо говорит, образованный, скромный и зверь на теннисном корте! Хочу большего от него в этом сезоне… Будьте осторожны, Янник, Александр и Карлос», — написал Беккер на личной странице в соцсети Х.

В воскресенье, 16 марта, Джек Дрейпер впервые в карьере выиграл «Мастерс». В финале турнира в Индиан-Уэллсе он одержал уверенную победу над Хольгером Руне из Дании со счётом 6:2, 6:2.