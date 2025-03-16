Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира в финале в Индиан-Уэллсе
17-летняя россиянка Мирра Андреева стала победительницей турнира WTA 1000 в американском Индиан-Уэллсе.
В решающем матче престижного турнира в США соперницей юной россиянки была первая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси, которая старше Андреевой на девять лет.
В стартовой партии у россиянки получалось далеко не все, а белоруска свои шансы использовала, выиграв 6:2.
Во втором сете Андреева сделала брейк, повела 3:1 и своего преимущества не опустила - 6:4.
Решающая партия также началась с того, что россиянка взяла подачу Соболенко, но белоруска ответила тем же. Андреева снова сумела сделать брейк, и этот момент стал определяющим - 6:3.
Благодаря этой победе Андреева в обновленном рейтинге WTA займет рекордное для себя шестое место.