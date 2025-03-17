Даниил Медведев опустился на 8-е место в рейтинге ATP, Андрей Рублев - на 9-е

Россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев опустились в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

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На минувшей неделе Медведев дошел до полуфинала турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США, штат Калифорния), не сумев защитить очки за прошлогодний финал. Рублев же завершил выступление во втором круге, сезоном ранее спортсмен прошел на одну стадию дальше. Теперь на счету Медведева, который потерял две позиции и опустился на восьмое место, 3 680 очков, в активе Рублева, потерявшего одну строчку и располагающегося вслед за соотечественником, 3 440 очков.

Лидером мирового рейтинга по-прежнему остается итальянец Янник Синнер (11 330), который до мая отбывает наказание за нарушение антидопинговых правил. В тройку лучших также входят представитель Германии Александр Зверев (7 945) и испанец Карлос Алькарас (6 910), который впервые за три года проиграл на "Мастерсе" в Индиан-Уэллсе.

В первой десятке рейтинга произошло несколько изменений: серб Новак Джокович поднялся на два места и теперь является пятой ракеткой мира (3 860). Норвежец Каспер Рууд переместился с пятого места на шестое (3 855), победитель "Мастерса" в Индиан-Уэллсе британец Джек Дрейпер (3 800). Также на одну строчку вниз опустился грек Стефанос Циципас, который теперь замыкает топ-10 мирового рейтинга (3 405).

В топ-100 лучших теннисистов мира входят еще двое представителей Россин. Карен Хачанов сохранил 23-е место (2 000), Роман Сафиуллин потерял две строчки и теперь является 71-й ракеткой мира (851).