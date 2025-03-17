Мирра Андреева вышла на третье место в гонке на Итоговый турнир WTA

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 17-летняя россиянка Мирра Андреева поднялась на третью строчку и вплотную приблизилась к белоруске Арине Соболенко. Список возглавляет чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз.

Мирра Андреева вышла на третье место в гонке на Итоговый турнир WTA
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Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 17 марта:

1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2944 очка.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 2580.

3 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2500.

4 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 2100.

5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310.

6 (5). Клара Таусон (Дания) — 1300.

7 (7). Эмма Наварро (США) — 1234.

8 (10). Джессика Пегула (США) — 1160.

9 (9). Аманда Анисимова (США) — 1145.

10 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1137.

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 981.

19 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 659.

23 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 612.

25 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 604.

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 588.

28 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 576

34 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 503.

35 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501.

46 (41). Анна Блинкова (Россия) — 364.

92 (84). Анастасия Захарова (Россия) — 153.

97 (94). Анна Калинская (Россия) — 130.

Теннис
Эмма Наварро
Клара Таусон
Полина Кудерметова
Людмила Самсонова
Диана Шнайдер
Джессика Пегула
Аманда Анисимова
Елена Рыбакина
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Анна Калинская
Вероника Кудерметова
Анастасия Потапова
Белинда Бенчич
Дарья Касаткина
Анастасия Захарова
Екатерина Александрова
Анастасия Павлюченкова