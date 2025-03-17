Мирра Андреева вышла на третье место в гонке на Итоговый турнир WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. После победы на турнире категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе 17-летняя россиянка Мирра Андреева поднялась на третью строчку и вплотную приблизилась к белоруске Арине Соболенко. Список возглавляет чемпионка Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз.

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Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 17 марта:

1 (1). Мэдисон Киз (США) — 2944 очка.

2 (2). Арина Соболенко (Беларусь) — 2580.

3 (4). Мирра Андреева (Россия) — 2500.

4 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 2100.

5 (6). Елена Рыбакина (Казахстан) — 1310.

6 (5). Клара Таусон (Дания) — 1300.

7 (7). Эмма Наварро (США) — 1234.

8 (10). Джессика Пегула (США) — 1160.

9 (9). Аманда Анисимова (США) — 1145.

10 (13). Белинда Бенчич (Швейцария) — 1137.

13 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 981.

19 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 659.

23 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 612.

25 (25). Дарья Касаткина (Россия) — 604.

26 (24). Анастасия Потапова (Россия) — 588.

28 (28). Полина Кудерметова (Россия) — 576

34 (32). Вероника Кудерметова (Россия) — 503.

35 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 501.

46 (41). Анна Блинкова (Россия) — 364.

92 (84). Анастасия Захарова (Россия) — 153.

97 (94). Анна Калинская (Россия) — 130.