Шарапова отреагировала на победу 17-летней Андреевой на турнире WTA в США

Победительница пяти турниров Большого шлема Мария Шарапова в своем аккаунте в соцсети США).

«Мирра, поздравляю! Так уверенно. Так заслуженно», — написала Шарапова.

К посту она прикрепила видео решающего розыгрыша турнира.

В финале Андреева победила первую ракетку мира Арину Соболенко. Игра продлилась три сета, россиянка выиграла со счетом 2:6, 6:4, 6:3.

Ранее стало известно, что в обновленном рейтинге WTA Андреева заняла шестое место. Это самое высокое место в рейтинге в карьере россиянки.