Моргадо оценил триумф Мирры Андреевой на турнире в Индиан-Уэллсе

Известный португальский журналист Жозе Моргадо отреагировал на триумф 17-летней россиянки Мирры Андреевой на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США). Юная теннисистка завоевала второй подряд титул данной категории, обыграв первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

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«Мирра Андреева. Она особенная», — написал Моргадо в социальных сетях.

Также Жозе комплиментарно высказался о тренере россиянки – бывшей второй ракетке мира, чемпионке Уимблдона-1994 Кончите Мартинес.