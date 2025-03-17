Стали известны соперники россиян на турнире в США

Стали известны соперники российских теннисистов в стартовых матчах турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в американском Майами.

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Седьмая ракетка мира Даниил Медведев во втором раунде сразится с французом Артуром Риндеркнешем, либо с испанцем Хауме Муньяром. Его сосед в рейтинге, 8-й номер Андрей Рублев сыграет либо с португальцем Нуну Борхесом, либо с Зизу Бергсом из Бельгии.

Карен Хачанов также во втором раунде сыграет с Ником Кирьосом из Австралии или одним из победителей квалификации. Роман Сафиуллин, который вступит в борьбу с первого круга, будет играть с американцем Дженсоном Бруксби.

По сетке в 1/4 финала Медведев может встретиться с сербом Новаком Джоковичем, а Рублев — с американцем Тейлором Фрицем.

Турнир в Майами пройдет с 20 по 31 марта.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.