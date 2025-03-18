Чемпионка Навратилова: Мирра Андреева напоминает мне Карлоса Алькараса

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира Мартина Навратилова заявила, что игра 17-летней российской теннисистки Мирры Андреевой в финале турнира в Индиан-Уэллсе (США) напомнила ей четырёхкратного победителя «мэйджоров» испанца Карлоса Алькараса.

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