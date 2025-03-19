Мирра Андреева стала открытием для мировых СМИ

Ведущие мировые СМИ и журналисты по-настоящему открыли для себя Андрееву после её титулов на «тысячниках» в Дубае и Индиан-Уэллсе.

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17-летняя россиянка Мирра Андреева выиграла «тысячники» в Дубае и Индиан-Уэллсе, после чего о ней ещё активнее начали писать ведущие СМИ планеты.

Для многих Мирра являлась довольно загадочной теннисисткой, но постепенно известные медиаперсоны закрывают пробелы в её биографии. Даже легендарный баскетболист Леброн Джеймс посвятил Андреевой признательный пост, ведь именно его советами она пользовалась в решающих матчах.

Американский журналист Джон Вертхейм узнал о родном городе Андреевой. Она родилась в Красноярске.

«Город, где родилась Мирра Андреева. Глубоко в Сибири. Никогда не знаешь, где зарождается величие. Теннис…» — написал Вертхейм на личной странице в соцсети Х.

Примечательно, что пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» и самая успешная российская теннисистка Мария Шарапова родилась в Нягани. Это ещё один город необъятной Сибири, но находится он в 2792 км западнее Красноярска. Похоже, данный регион подарил миру очередную выдающуюся теннисистку, хотя климат там не способствует игре на кортах.

Именно с Шараповой чаще всего сравнивают Мирру Андрееву. Итальянский журналист Джованни Пелаццо сделал это довольно красноречиво.

«Мирра выиграла финал в стиле ветерана тура: сделала камбэк после сета, отданного первой ракетке мира, в матчах с которой она практически всегда уступала. Дело не только в светлых волосах, географическом происхождении и зрелости не по годам. Мирра Андреева всё больше напоминает Марию Шарапову… С той лишь разницей, что у Мирры, скорее всего, на пути не будет Серены Уильямс. Будущее наступило сейчас», — написал Пелаццо в социальных сетях.

Аналогии между Шараповой и Андреевой действительно можно провести. Как минимум сравнивая их успехи на корте в юном возрасте. Мирра ещё не побеждала на турнирах «Большого шлема», но с учётом титулов на двух последних «тысячниках» и продолжающегося прогресса спортсменки кубок какого-либо из мэйджоров кажется вопросом временем. При этом Мирра может как не добраться до Шараповой и её пяти титулов ТБШ, так и превзойти её достижения.

Пелаццо весьма резонно отмечает, что соперницей Шараповой на протяжении всей её карьеры была Серена Уильямс – самая титулованная теннисистка в истории с 23 победами на «Шлемах». Главными оппонентками Мирры сейчас являются Арина Соболенко и Ига Швёнтек. При всём уважении к белоруске и польке, до доминирующего уровня Серены они не дотягивают. Именно Мирра после 20 лет или даже раньше вполне может стать аналогом Уильямс, которая на своём пике буквально сносила всех соперниц и штамповала титулы на мэйджорах один за другим.

Рик Маччи, бывший тренер Серены, не спешит пророчить Мирре успехи уровня легендарной американки, но всё равно высоко оценивает её потенциал. Маччи полагает, что Андреева способна выиграть двузначное количество турниров «Большого шлема», превзойдя Шарапову.

«В психологическом плане она находится в таком же пузыре, как и Шарапова. Она сделана из той же русской ткани, использует её прямо сейчас. При отсутствии травм количество титулов у Андреевой на турнирах «Большого шлема» будет двузначным. У неё есть потенциал стать лучшей среди россиян, которые добирались до вершины. У Мирры уникальный потенциал роста. Он больше, чем у любой теннисистки в WTA-туре за долгое время. Она самый совершенный игрок. Русский Кролик полностью заряжен и готов к победам на «Больших шлемах», — написал Маччи в соцсетях.

Известное испанское издание Mundo Deportivo посвятило Андреевой и её тренеру Кончите Мартинес отдельный комплиментарный материал. Статья вышла с заголовком «Подвиг Мирры Андреевой в Индиан-Уэллсе в 17 лет».

«Дайте дорогу следующей королеве женского тенниса. У Андреевой есть всё, чтобы добиться успеха. Физическая форма, холодная голова и поддержка со стороны гуру Кончиты Мартинес. Она потерпела поражение в своём финале в Индиан-Уэллсе как игрок, но её ученица воспользовалась опытом и мудростью испанки. Арина Соболенко настрадалась от стабильности Андреевой, которая, в частности, из своих возможностей использовала оборону, постоянно отвечая на удары соперницы, чем вывела из равновесия нетерпеливую белоруску – её подбило тактическое чутьё очень цельной россиянки», — говорится в статье.

Французский журналист Фредерик Вердье убеждён, что уже в этом году Мирра станет первой ракеткой мира и выиграет как минимум один «Шлем».

«В арсенале Мирры Андреевой есть абсолютно всё. Она их всех «успокоит». В этом году она выиграет турнир «Большого шлема» и станет первой ракеткой мира. Я вам говорю, это произойдёт не через год или два. Если не будет травм, в этом году она станет первой ракеткой мира. У неё нет границ. Что поражает, так это её зрелость, способность меняться. И хотя она кажется беззаботной, у неё явно есть амбиции. У неё нет сомнений, нет комплексов, она знает, чего хочет. У неё также есть универсальность на покрытиях, движение… Я ищу недостатки, но не могу найти. Для меня она однозначно лучшая прямо сейчас. Она может войти в историю тенниса. И если потребуется, она продолжит доминировать над Соболенко, Швёнтек и Гауфф. В свои 17 лет она — настоящее и будущее тенниса!» — приводит слова Вердье We Love Tennis со ссылкой на эфир программы Sans Filet.

В ближайшее время любители тенниса во всём мире ещё лучше смогут узнать Андрееву. Бывшая четвёртая ракетка мира Каролин Гарсия анонсировала выпуск подкаста Tennis Insider Club с Миррой. Гарсия ведёт его со своим женихом Борхой Дураном.

«Поздравляю, Мирра. Вот это выступление в Индиан-Уэллсе! Выпуск совсем скоро будет опубликован. Вам понравится – и вы вдохновитесь 17-летней девушкой», – написала Гарсия под совместным фото с Дураном и Миррой.

Андреева постепенно становится знаменитостью мирового масштаба. После побед в Дубае и Индиан-Уэллсе о ней говорят как о состоявшейся теннисной суперзвезде. Приятно слушать комплименты, но главное, чтобы Мирра в этом процессе не поддалась давлению излишне высоких ожиданий. Она доказала, что обладает выдающимся потенциалом и способна выиграть много «Шлемов», однако всему своё время.

Пока что Мирра умело абстрагировалась от всеобщей похвалы и избегала звёздной болезни. Есть основания рассчитывать, что в дальнейшем у неё это тоже получится, а значит, победы на ТБШ и звание первой ракетки мира действительно могут прийти довольно скоро.