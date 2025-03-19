Осака заявила, что находится в лучшей физической форме со времени беременности

Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что вернулась к тем кондициям, в которых была до беременности. Японка выиграла в первом круге турнира в Майами у украинки Юлии Стародубцевой со счётом 3:6, 6:4, 6:3. В июле 2023 года она родила ребёнка.

© Чемпионат.com