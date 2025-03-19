Тони Надаль предложил уменьшить размеры ракеток в большом теннисе

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, выступил с предложенем изменить размеры ракеток в теннисе.

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«В теннисе размер сетки неизменен, в то время как средний рост игроков увеличился с 1,75 м в моё время до 1,90 м в нынешнее. Значение сетки теряет актуальность, и к тому же с большей силой. Я предлагаю уменьшить размер ракеток, потому что изменилась сама природа игры», — приводит слова Тони Надаля Le Monde.

Стандартный размер сетки для большого тенниса составляет 1,07 м х 12,8 м. Общий размер ракетки измеряется от основания ручки до конца головы. Обычно для взрослых он составляет от 27 до 29 дюймов (68,5–73,7 см).