Соболенко заявила о желании взять реванш у Мирры Андреевой

Белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о желании вновь встретиться с 17-летней Миррой Андреевой. Белоруска хочет взять реванш у соперницы, которая её обыграла ранее в финале турнира в Индиан-Уэллсе со счётом 2:6, 6:3, 6:4.

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«Я играю с ней с 15, 16 или 17 лет (возраст Мирры Андреевой), но уже с нетерпением жду нашего следующего матча и хочу взять реванш. Честно говоря, её успех впечатляет. И да, она определённо может стать великим игроком», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Андреева-младшая и Соболенко возьмут старт на турнире в Майами со второго круга. Соперницей Арины стала 65-я ракетка мира из Болгарии Виктория Ломова, а визави Мирры определится в противостоянии между россиянкой Вероникой Кудерметовой и китаянкой Ван Синьюй.