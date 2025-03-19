Мирра Андреева и еще три россиянки заявлены на турнир WTA-500 в Штутгарте

Опубликована заявка грунтового турнира категории WTA-500 в Штутгарте (Германия), который пройдёт с 15 по 21 апреля. В основной сетке турнира выступят все теннисистки первой десятки рейтинга WTA, за исключением действующей чемпионки турнира Елены Рыбакиной (восьмая ракетка мира, Казахстан) и победительницы Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (5, США).

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В основной сетке соревнований в Штутгарте заявлены четыре россиянки: Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Екатерина Александрова и Людмила Самсонова. Также стоит отметить участие испанской теннисистки Паулы Бадосы, американки Даниэль Коллинз, чемпионки Уимблдона-2024 Барборы Крейчиковой из Чехии и представительницы Дании Клары Таусон.