Александр Бублик обыграл Баэса в первом круге «Мастерса» в Майами

Представитель Казахстана Александр Бублик в первом круге «Мастерса» в Майами (США) обыграл аргентинского теннисиста Себастьяна Баэса. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 час 10 минут. За это время Бублик сделал восемь подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал три из шести брейк-пойнтов. На счету бразильца ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трех.

«Мастерс» в Майами пройдет с 18 по 30 марта 2025 года. Во втором круге турнира Бублик сыграет против американца Томми Пола.