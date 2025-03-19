Потапова не смогла выйти во второй круг турнира в Майами

38-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США). В первом круге она уступила австралийской теннисистке Кимберли Биррелл со счётом 3:6, 6:3, 6:7 (5:7)

Встреча продолжалась 2 часа 23 минуты. В её рамках Потапова четыре раза подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10 заработанных. На счету Биррелл три эйса, девять двойных ошибок и пять из шести реализованных брейк-пойнта.

Во втором круге соревнований Биррелл встретится с украинской теннисисткой Мартой Костюк.

Турнир в Майами проходит с 18 по 29 марта. Действующей чемпионкой соревнований является американка Даниэль Коллинз.