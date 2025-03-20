Дядя Надаля сравнил воспитание юных теннисистов с экспериментами на мышах

Тони Надаль, дядя 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», экс первой ракетки мира Рафаэля Надаля, сравнил развитие психологии теннисистов с экспериментом, проведённым над мышью в 1950-х годах.

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