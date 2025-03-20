Шамиль Тарпищев переизбран членом МОК

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев переизбран членом Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

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Выборы членов МОК прошли сегодня, 20 марта, в Греции на 144-й сессии МОК. По результатам голосования Тарпищев получил 104 голоса, «против» — 1 человек. Кандидаты переизбирались с учетом возрастного ценза на момент окончания срока (80 лет) для избранных до декабря 1999 года и 70 лет для избранных после этой даты).

Тарпищеву 77 лет. Он является членом МОК с 1994 года. С 1999 года занимает пост президента Всероссийской теннисной ассоциации (ФТР). Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» IV (2008), III (2018) и II (2022) степеней; орденами Почёта (1994) и Дружбы (2017). В 2011 году получил награду Golden Achievement, присуждаемую Международным теннисным залом славы и Международной федерацией тенниса (ITF) за значительный вклад в развитие тенниса.