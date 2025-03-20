Кудерметова и Хаочин не смогли выйти во второй круг Майами

В Майами (США) завершился матч первого круга турнира категории WTA-1000 в парном разряде, в котором россиянка Вероника Кудерметова и представительница Тайваня Чань Хаочин уступили китайскому дуэту Сюй Ифань и Ян Чжаосюань со счётом 5:7, 4:6.

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Продолжительность матча составила 1 час 28 минут. Кудерметова и Хаочин выполнили два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти. Их соперницы один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и использовали четыре брейк-пойнта из девяти.

Во втором круге китайские теннисистки встретятся с победительницами противостояния Мирра Андреева (Россия)/Диана Шнайдер (Россия) — Маккартни Кесслер (США)/Робин Монтгомери (США).

Призовой фонд соревнований в Майами составил $ 8 963 700.