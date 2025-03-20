Мирра Андреева и Диана Шнайдер пробились в 1/8 финала парного турнира в Майами

Серебряные призёры Олимпиады-2024 российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер успешно стартовали в парном разряде хардового турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

© Чемпионат.com

Во встрече 1/16 финала Мирра и Диана со счётом 6:7 (7:9), 6:4, [10:5] обыграли американок Маккартни Кесслер и Робин Монтгомери (WC). Матч дуэтов продлился 1 час и 48 минут. В его рамках россиянки четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Кесслер и Монтгомери два эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Следующими соперницами Андреевой и Шнайдер станут представительницы Китая Сюй Ифань и Ян Чжаосюань.