Джокович впервые высказался по поводу исков к ATP, WTA, ITF и ITIA

Титулованный сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал иски со стороны Ассоциации профессиональных теннисистов (PTPA), которая была основана самим сербом, в отношении основных мировых теннисных организаций – ATP, WTA, ITF и ITIA. Он отметил, что не согласен со всем изложенным в документе.

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