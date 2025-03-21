Касаткина проиграла 98-й ракетке мира. Россиянка провалила третий «тысячник» подряд

После проигрыша в третьем круге на «тысячнике» в Индиан-Уэллс, Дарья Касаткина отправилась в Майами. И выбыла там на старте турнира, проиграв сопернице из конца первой сотни рейтинга. Американка Хейли Баптист уже провела один матч до этого в отличие от россиянки – победила игрока вполне приличного уровня Ольгу Данилович.

С Дашей обладательница вайлдкард на домашнем турнире уже встречалась – в 2024 году они сыграли матч в Сеуле. Тогда победа досталась Касаткиной, и никаких особых проблем по ходу игры не было. В этот раз вроде бы должна была получиться похожая картина – россиянка начала с брейка и удерживала преимущество в счёте. Однако затем Баптист стала увереннее – цеплялась на приёме и зарабатывала брейкпоинты. В конечном итоге Хейли всё равно взяла подачу Даши. Касаткина так просто не сдалась, отыграла упущенный брейк – партия осталась за ней.

Момент с выигранной американкой подачей россиянки был не случайным. Так же просто, как в Корее, в Майами не было. На старте второго сета соперницы обменялись брейками, после чего уже в пятом гейме Касаткина вновь отдала свою подачу. Возможность отыграться появилась позже, но Даша её не реализовала.

Пришлось играть третью партию, где лучше снова оказалась Хейли Баптист. До самой концовки сета борьба была равной, пока Касаткина не провалилась на своей подаче. В 11-м гейме она выиграла только одно очко – американка себе такого не позволила, хотя ей и пришлось отыгрывать брейкпоинты.

Россиянка в итоге покидает Майами, сыграв всего один матч в одиночном разряде. До этого она в третьем круге Индиан-Уэллс уступила Людмиле Самсоновой – та, кстати, тоже уже вылетела, но от гораздо более серьёзной соперницы Наоми Осаки. В Дубае Даша также провела только одну игру. Все три «тысячника» сезона Касаткина провалила.

Всего в сезоне россиянка один раз дошла до четвертьфинала – это был турнир Аделаиде, где она проиграла будущей победительнице Australian Open Мэдисон Киз. Больше таких результатов у Касаткиной не было. Она вообще не обыгрывала никого из топ-10 с прошлого октября – тогда в Китае испанка Паула Бадоса взяла медицинский тайм-аут в матче и после снялась. Так что убедительной этой победу не назовёшь.

Даша уже выпала из топ-10 и продолжит тенденцию с потерей рейтинга, если так и не начнёт выигрывать. В данный момент уровень экс-первой ракетки России такой же, как и у других её соотечественниц. Исключением является Мирра Андреева, которая явно сильнее. Пока ничего хорошего в будущем Касаткиной не прогнозируется – для этого ей нужно победить то ли какие-то свои психологические проблемы, то ли физические. Ни о каких преградах россиянка не рассказывала, поэтому остаётся только гадать, что же с ней происходит.