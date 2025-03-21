Соболенко рассказала, почему не смотрит свои матчи

Арина Соболенко хочет выиграть первый титул в сезоне на турнире в Майами.

© Sports.ru

«Не могу жаловаться на то, как складывается сезон. Конечно, я проиграла два крупнейших финала [на Australian Open и в Индиан-Уэллс]. Но это урок, не вижу здесь большой трагедии, если честно. Чувствую, что с каждым днем прибавляю в теннисном плане. Безусловно, в Майами все хотят только одного – выиграть титул. Я очень надеюсь, что буду играть так же, как в Индиан-Уэллс, и смогу прибавить в финале. Чуть лучше проведу решающие матчи, может быть, буду меньше переживать и больше концентрироваться на себе. Надо все делать шаг за шагом».

Также белоруска рассказала, почему не может смотреть свои матчи.