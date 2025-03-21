Блинкова победила Шнайдер и вышла в третий круг турнира WTA в Майами

Россиянка Анна Блинкова обыграла соотечественницу Диану Шнайдер в матче второго круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 7:6 (7:0) в пользу Блинковой, выступающей без номера посева. Шнайдер была посеяна под 13-м номером. В третьем круге Блинкова сыграет с победительницей встречи между представительницей Австралии Кимберли Биррелл и украинкой Мартой Костюк (23-й номер посева).

Блинковой 26 лет, она занимает 85-е место в рейтинге WTA. На счету теннисистки одна победа на турнирах под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга.

Шнайдер 20 лет, она является 13-й ракеткой мира. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США. В 2024 году она в паре с Миррой Андреевой выиграла серебро Олимпийских игр.

Турнир в Майами проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн. Действующей победительницей соревнований является американка Даниэль Коллинз.