Андреева обыграла Кудерметову во втором круге турнира WTA в Майами.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами. В своем первом матче на этих соревнованиях она разгромила соотечественницу Веронику Кудерметову, сообщает «МИР 24

Поединок продолжался один час восемь минут и завершился в двух сетах со счетом 6:0, 6:2. Андреева выполнила четыре эйса, не допустила ни одной двойной ошибки и смогла реализовать пять брейк-пойнтов из девяти. Ее соперница четыре раза подала навылет, допустила пять двойных ошибок и не выиграла ни одного брейк-пойнта из двух заработанных.

За выход в четвертый раунд соревнований Андреева сразится с представительницей США Амандой Анисимовой. В своем матче второго круга она одолела египтянку Маяр Шериф Ахмед Шериф.

Накануне первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Майами. В своем дебютном поединке она взяла верх над Викторией Томовой из Болгарии. Матч закончился со счетом 6:3, 6:0.