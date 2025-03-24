Мирра Андреева пожаловалась на оскорбления фанатов после поражения

Российская теннисистка Мирра Андреева в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пожаловалась на оскорбления фанатов после поражения от американки Аманды Анисимовой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами.

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В сторис спортсменка опубликовала скрин комментариев. В них пользователи называли ее худшей теннисисткой всех времен, говорили, что она похожа на мужчину, а также называли безмозглой.

«Вот что бывает, когда проигрываешь один матч», — написала Андреева.

Позже она удалила сторис.

Андреева уступила Анисимовой в трехсетовом поединке ранее 24 марта. Россиянка, выигравшая два предыдущих турнира WTA, прервала победную серию из 13 матчей.

17 марта Андреева впервые в карьере вошла в топ-6 рейтинга WTA. Она поднялась на пять позиций по сравнению с прошлой версией рейтинга.