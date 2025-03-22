Соболенко вышла в четвертый круг турнира в Майами на отказе соперницы

Первая ракетка мира Арина Соболенко вышла в четвертый круг турнира WTA 1000 в Майами.

В матче третьего круга она встречалась с румынкой Еленой Габриэлой Рузе. Первый сет Соболенко выиграла со счетом 6:1, перед началом второго сета Рузе взяла медицинский тайму‑аут и вскоре отказалась от продолжения борьбы.

В следующем круге Соболенко сыграет с победительницей матча Ребека Машарова (Швейцария) — Даниэлла Коллинз (США).

WTA 1000. Miami Open presented by Itaú. Майами (США). Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов

Третий круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — Елена Габриэла Рузе (Румыния) — 6:1, отказ соперницы