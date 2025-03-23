Рублев прокомментировал ранний вылет с «Мастерса» в Майами

Девятая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал поражение на старте «Мастерса» в Майами (США). Во втором круге Рублёв проиграл бельгийскому теннисисту Зизу Бергсу со счётом 5:7, 4:6

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— Что тебе в его игре доставило наибольшие трудности?

— Да ничего не составило трудности. Просто он играл лучше, чем я. Он попадал лучше, я попадал хуже. Он бегал лучше, я бегал хуже. Просто он всё делал лучше, чем я. Всё просто.

— Какие планы на следующие турниры? Стартует грунтовый сезон.

— Да, грунтовой сезон. Не знаю, посмотрим, что будет дальше.

— Что обычно хочется съесть после поражения? Есть ли у тебя какое-то такое блюдо?

— Нет, ничего такого нет, — сказал Рублёв в эфире BB Tennis.

После титула в Дохе россиянин потерпел поражение на старте турниров в Дубае, Индиан-Уэллсе и Майами.