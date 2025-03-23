Швёнтек вышла в четвёртый круг «тысячника» в Майами, где сыграет со Свитолиной

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в 1/8 финала на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). В третьем круге она одержала победу над бельгийкой Элисе Мертенс (28-й номер рейтинга) со счётом 7:6 (7:2), 6:1.

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Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Швёнтек выполнила шесть подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из шести. На счету Мертенс пять эйсов, две двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из шести.

В четвёртом круге турнира в Майами Ига Швёнтек сыграет с украинской теннисисткой Элиной Свитолиной, которая ранее одолела чешку Каролину Мухову.