Ига Швентек проводит 200-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек проводит юбилейную 200-ю неделю в топ-10 рейтинга WTA.

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125 из 200 недель она провела на первой строчке мирового рейтинга. По данному показателю Ига занимает седьмое место за всю историю женского тенниса. 23-летняя Швёнтек завоевала 22 титула WTA в одиночном разряде. Она четыре раза побеждала на «Ролан Гаррос» и выигрывала один титул на Открытом чемпионате США.

В четвёртом круге на турнире категории WTA-1000 в Майами (США) Ига Швёнтек встретится с 22-й ракеткой мира украинской теннисисткой Элиной Свитолиной.