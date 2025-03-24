Аманда Анисимова отписалась от Мирры Андреевой в соцсетях

17-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова отписалась от 17-летней россиянки Мирры Андреевой в социальных сетях после скандальных заявлений по ходу очного матча третьего круга на турнире категории WTA-1000 в Майами (США). Андреева по-прежнему подписана на американку.

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В начале первого сета врача вызвала Андреева, а Анисимова — при счёте 3:1, 40-40 в третьем сете. Мирра осталась недовольна тем, что Аманда взяла медицинский тайм-аут из-за лопнувшей мозоли по ходу гейма на подаче россиянки, и высказала это судье на вышке.

Затем Анисимова опубликовала пост в соцсетях, на котором показала, что на пальце правой руки у неё действительно лопнула мозоль. В матче Аманда Анисимова победила со счётом 7:6 (7:5), 2:6, 6:3.