Кирьос высказался об успехах Накашимы и Радукану на турнире в Майами

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос высказался об успехах американца Брэндона Накашимы и британки Эммы Радукану на престижном турнире в Майами (США). Оба теннисиста выступают на соревнованиях без тренеров.

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«Накашима, должно быть, один из самых недооценённых игроков в теннисе. А ещё люди подозрительно молчат о том, что Радукану сейчас побеждает. Где сейчас все эксперты? Лол, тренеры переоценены», — написал Кирьос на личной странице в соцсети Х.

Накашима и Радукану уже вышли в 1/8 финала в Майами. Американец сыграет с болгарином Григором Димитровым, британка встретится с американкой Амандой Анисимовой.