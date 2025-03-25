Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Майами, где сыграет против 140‑й ракетки мира
Вторая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами.
В матче четвертого раунда Швентек обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась чуть больше двух часов.
Соперницей польки в ¼ финала станет 19‑летняя Александра Эала (140‑я ракетка мира), получившая специальное приглашение на турнир и впервые в карьере дошедшая до этой стадии на «тысячнике». Ранее в четвертом круге с филиппинкой должна была сыграть испанка Паула Бадоса, которая не вышла на встречу из‑за травмы.
WTA 1000. Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов
Четвертый круг
Ига Швентек (Польша, 2) — Элина Свитолина (Украина, 22) — 7:6 (7:5), 6:3
Александра Эала (Филиппины) — Паула Бадоса (Испания, 10) — неявка (Бадоса)