Швентек вышла в четвертьфинал турнира в Майами

Вторая ракетка мира полька Ига Швентек вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Майами.

В матче четвертого раунда Швентек обыграла украинскую теннисистку Элину Свитолину со счетом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продолжалась чуть больше двух часов.

Соперницей польки в ¼ финала станет 19‑летняя Александра Эала (140‑я ракетка мира), получившая специальное приглашение на турнир и впервые в карьере дошедшая до этой стадии на «тысячнике». Ранее в четвертом круге с филиппинкой должна была сыграть испанка Паула Бадоса, которая не вышла на встречу из‑за травмы.

WTA 1000. Miami Open. Майами (США). Хард. Призовой фонд — более 8,9 миллиона долларов

Четвертый круг

Ига Швентек (Польша, 2) — Элина Свитолина (Украина, 22) — 7:6 (7:5), 6:3

Александра Эала (Филиппины) — Паула Бадоса (Испания, 10) — неявка (Бадоса)