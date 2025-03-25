Швентек — об эмоциях: в Польше любят сосредотачиваться на каждой мелочи

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек объяснила, почему опубликовала объёмный пост в соцсетях с объяснениями своего поведения на последних турнирах.

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