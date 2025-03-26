Светлана Кузнецова назвала главные проблемы детского тенниса в России

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира Светлана Кузнецова обозначила основные проблемы детского тенниса в России.

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— Скажи, сейчас ты видишь, что детский теннис в России стал лучше, что есть условия для тренировок? Если нет, то что стоит сделать?

— Смотри, я много в последнее время думаю по поводу этой темы, это очень сложный вопрос. Но в целом у нас сейчас ситуация ещё сложнее, чем была ранее. Из-за всей сложившейся ситуации переезды и путешествия на турниры сейчас очень длинные. И просто ребятам очень сложно из Москвы поехать в Европу на турниры. А для спортсмена самое главное — это турниры. Они в основном в Америке, в Европе. И, конечно, все уже базируются там, это первое. Во-вторых, климат другой. Тут практически бóльшую часть года мы играем в залах. Залов не так много. Залы дорогие. И, конечно, все хотят зарабатывать деньги, что логично. И сдавать залы любителям гораздо….

— Выгоднее.

— Выгоднее, чем под детский теннис. Но я знаю, что Андрей Бокарёв очень много вкладывает. Он строит залы, строит для детей инфраструктуры. Я пока не вижу такой прибавки, как бы мне хотелось, в тренерской деятельности, поскольку мне кажется, что нужно добавлять больше вариантов обучения для тренеров. Ну, в теннисе, знаешь, такого особо нет вообще во всём мире. Вот смотришь иногда запрещённые соцсети, как люди выкладывают обучение теннисное, какие-то ролики, ну там половина просто неправильного обучения. Ты смотришь, думаешь: ужас. И люди же это смотрят и учатся этому. К сожалению, очень вообще мало курсов, — сказала Кузнецова в подкасте Фёдора Смолова Smol Talk.