Яркая филиппинка снесла двух чемпионок ТБШ в Майами и идет за Швентек

Выпускница академии Надаля Александра Эала стала главной сенсацией флоридского «тысячника».

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140-я ракетка мира Александра Эала – главная сенсация «тысячника» в Майами. 19-летняя филиппинская теннисистка вышла в четвертьфинал, где встретится с пятикратной чемпионкой турниров «Большого шлема» Игой Швёнтек.

В 1/8 финала Эала должна была сыграть с испанкой Паулой Бадосой, но та снялась из-за травмы спины. Участие Александры в поздней стадии престижных соревнований всё равно нельзя назвать незаслуженным. Организаторы «тысячника» в Майами однозначно не ошиблись, предоставив ей уайлд-кард.

В первом круге Эала прошла 73-ю ракетку мира из США Кэти Волынец (6:3, 7:6). Результат неожиданный, но всё-таки какой-то фантастикой его не назовёшь чего не скажешь о дальнейших свершениях Александры. Во втором круге юная филиппинка одолела чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко (7:6, 7:5). Остапенко сейчас переживает не лучший период в карьере и занимает 25-е место в рейтинге WTA, но всё-таки это опасная соперница. Александра заслужила всеобщую похвалу после победы над ней. Она стала первой теннисисткой в истории Филиппин, обыгравшей чемпионку ТБШ.

«Поздравляю, Алекс! Такая замечательная победа для тебя и для Филиппин!» — написал 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль в соцсетях.

Рафа не просто так уделил внимание Эале. Александра тренировалась в академии Надаля на Майорке в юниорские годы. Она выпустилась оттуда в 2023-м. Диплом ей вручали сам Рафа и на тот момент первая ракетка мира Ига Швёнтек – её будущая соперница по четвертьфиналу Майами.

Турнир в Майами складывается довольно удачно для учеников Рафы. В мужской сетке 20-летний представитель Гонконга Коулман Вон выбил входящего в топ-15 американца Бена Шелтона и остановился в третьем круге, в упорной борьбе проиграв австралийцу Адаму Уолтону. Надаль тоже поздравлял Вона в соцсетях.

Коулман и Эала хорошо знакомы, поскольку вместе учились в академии Рафы. СМИ приписывают им отношения, хотя теннисисты пока их не подтверждают.

Вернёмся к прорыву Александры. В третьем круге «тысячника» во Флориде Эала в двух сетах уверенно переиграла пятую ракетку мира и чемпионку Australian Open – 2025 Мэдисон Киз (6:4, 6:2) всего за 1 час и 26 минут.

«В детстве было тяжело… Откуда я родом, не было никого, кто мог бы проложить путь. Надеюсь, это достижение выведет филиппинский теннис на новый уровень», — сказала Эала на пресс-конференции.

Путь Эалы действительно нельзя назвать простым. Филиппины – страна, которая не славится своей теннисной школой. Но Александра очень хотела преуспеть на корте и с юного возраста подавала большие надежды. В 2018-м она выиграла престижный турнир Les Petit As, когда ей было 12 лет. В том же году она поступила в академию Надаля. С этим помогли родители, которые связаны со спортом. Её мать Розмари занималась плаванием и завоёвывала бронзовую медаль на Играх Юго-Восточной Азии в 1985 году. Отец Майк на любительском уровне занимался теннисом, а в юные годы стал тренером своей дочери.

Сейчас с Эалой работают Сандро Виане и Даниэль Гомес – специалисты из академии Надаля, которой филиппинка благодарна за своё становление.

«Переезд за границу стал для меня шоком, потому что я была молода. Это определённо важное решение для меня, для всей нашей семьи. Я сразу же ухватилась за возможность попасть в академию Надаля, потому что знала – в конечном итоге мне придётся уехать из страны, чтобы добиться успеха в теннисе. Академия вывела мою игру на совершенно другой уровень. Это огромный поворотный момент в моей жизни, и я просто невероятно благодарна Рафе», — говорила Александра.

Академия Надаля действительно помогла Эале. Ещё во время учёбы она выиграла юниорский US Open – 2022, а также взяла Australian Open (2020) и «Ролан Гаррос» (2021) в парном разряде. На взрослом уровне Александра является обладательницей пяти титулов ITF в одиночном разряде и трёх – в парном.

В 2024 году Эала закрепилась в топ-200 рейтинга WTA. Она пока не проходила в основную сетку турниров «Большого шлема» (шесть раз вылетала в квалификации), но в прошлом году добыла дебютную победу на «тысячнике», обыграв украинку Лесю Цуренко в Мадриде. Александра получила уайлд-кард в столице Испании и неплохо использовала свой шанс. Ей снова предоставили возможность проявить себя на большом турнире в Майами – результат и вовсе оказался прорывным.

Эала до этого никогда не побеждала соперниц из топ-10 и вообще не выигрывала три матча подряд на уровне WTA-тура, но в Майами поочерёдно выбила сразу двух победительниц ТБШ. Она ясно дала понять, что не остановится на достигнутом.

«Я ещё не закончила», — подписала Эала победные фото после матча с Киз.

Конечно, снятие Паулы Бадосы из-за травмы в 1/8 финала Майами заметно упростило Эале жизнь, но это не значит, что сенсационная филиппинка в своей нынешней форме не смогла бы пройти более опытную и именитую испанку.

В лайв-рейтинге Эала уже взлетела на 102-ю позицию. Высока вероятность, что после этого Александру всё-таки остановит Швёнтек, но совсем списывать юную теннисистку со счетов не стоит. Ига потратила более двух часов для прохода Элины Свитолиной (7:6, 6:3) в четвёртом круге и накопила усталость. Эала, наоборот, выйдет на корт свежей. Александра не должна испытывать излишнего давления. Терять ей нечего – она и так превзошла все ожидания от своего выступления в Майами. Это оставляет надежду на то, что в противостоянии филиппинки со Швёнтек как минимум будут наблюдаться напряжённая борьба и интрига на корте.

В любом случае Эала полноценно заявила о себе в Майами, вне зависимости от результата четвертьфинала. Теннис получил новую молодую звезду. Причём у Александры есть потенциал блистать не только на корте.

Миловидная филиппинка уже появлялась на обложках модных журналов Tatler, Vogue и других.

У неё 150 тыс. подписчиков в соцсети, чем могут похвастать далеко не все известные взрослые спортсменки. Филиппинка наверняка заключит выгодные спонсорские контракты, если продолжит игровой прогресс – именно это является для неё приоритетом.

Эала после победы над Киз заявила, что выступление в Майами может стать хорошим первым шагом для воплощения её целей. Для начала Александра хочет подняться в рейтинге WTA, а в течение нескольких лет планирует стать претенденткой на титулы ТБШ. Планы у Эалы амбициозные, но в 19 лет вполне уместно думать о больших свершениях. Вполне возможно, очень скоро мечты Александры воплотятся в реальность.