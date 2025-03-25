Медведев выпал из топ-10 и становится суеверным. Что происходит с россиянином?

Буквально ещё день-два назад Даниил Медведев был первой ракеткой России, занимая восьмое место в мировом рейтинге ATP, а теперь он второй в нашей стране, уступает Андрею Рублёву, а в международном списке даже выпал из первой десятки, расположившись на 11-й строчке.

Медведев покинул топ-10 впервые с февраля 2023 года (110 недель). Его в рейтинге подвинул австралиец Алекс де Минор, который на турнире в Майами в третьем круге обыграл бразильца Жоао Фонсеку – 5:7, 7:5, 6:3. Сам Даниил проиграл испанцу Муньяру (2:6, 3:6), занимающему 56-е место в рейтинге ATP. Из-за поражения россиянин потерял 390 очков.

Напомним, что по ходу встречи у Медведева возникли претензии к качеству мячей, он психовал, не сдерживал эмоции, швырял ракетку и вновь вступал в словесную перепалку с рефери.

На послематчевой пресс-конференции спортсмен заявил, что «физически не был готов на 100%, но старался сделать всё возможное, чтобы выйти на матч». Это связано с травмой теннисиста. Конечно, по его словам, «с каждым днём становилось лучше», к тому же сам Даниил заявил, что «не вышел бы на корт, если бы точно знал, что не готов к победе». Стоит отметить, что и соперник россиянина провёл по-настоящему отличный матч. У него получалось всё, но какие на это были причины – остаётся лишь рассуждать.

Интересно, что на вопрос о своём выпадении из топ-10 рейтинга ATP Медведев ответил весьма спокойно, словно и не переживает об этом вовсе, однако далее, по ходу пресс-конференции, стало ясно, что некоторые сомнения на этот счёт у теннисиста присутствуют. За этот год самым высоким результатом россиянина стал полуфинал в Индиан-Уэллсе, в остальных же случаях всё ограничивалось максимум двумя победными играми.

Теперь же Медведев и вовсе стал рассуждать суевериями и словно скоро начнёт верить в приметы. «Впереди грунтовый сезон. Посмотрим. Последний титул был на грунте, так что хочу выиграть его снова», – с улыбкой заявил теннисист. Удивительное сочетание спокойствия относительно вопроса о позиции в мировом списке и надежд на грунтовый сезон. Титулы и победы – это замечательно, безусловно, однако, если подходить к играм с подобными проблемами, как физическими, так и психологическими, то велика вероятность начать заходить на корт только с правой ноги, класть монетку в кроссовку и остерегаться чёрных кошек.

Отнюдь, в словах Медведева остаётся и исключительно спортивная мысль о стиле собственной игры.

«Я стараюсь адаптироваться разными способами и даже пытаюсь вносить изменения во время поединков: иногда в сторону атаки, иногда – в сторону обороны. Некоторые турниры я выиграл благодаря атакующим действиям, а другие – благодаря оборонительным», – заявил россиянин.

Он также рассуждал на счёт своей формы, состояния и уровне сопротивления, который оказывают соперники.

«Я много раз говорил, что сейчас в туре есть что-то, что не благоприятствует моей игре. Поэтому мне определённо сложнее брать титулы, а также, что ещё важнее, побеждать парней, у которых хороший день. Раньше у меня и у соперника мог быть хороший день, и я, скорее всего, всё равно победил бы. Сейчас всё немного иначе, но это не страшно», – рассказал Даниил.

Хороший или плохой день – это уже что-то не совсем спортивное, а болельщики не могут не переживать за своего соотечественника. Подобные высказывания, конечно, создают определённый всплеск в СМИ, вызывают обратную реакцию, но по итогу всегда встаёт один вопрос: «Что же будет дальше?».

Известный российский теннисист, олимпийский чемпион Евгений Кафельников резко высказался об игре Медведева и Рублёва в последнее время:

«Рублёв показывал какие-то всплески, а Медведев — вообще нет. Несмотря на полуфинал Индиан-Уэллса, как таковой игры у Даниила не было. Происходят последствия того, что что-то не то с тренировочным процессом. Время Рублёва и Медведева уходит. Чтобы вернуться на прежний уровень, каждому из них нужно тренироваться в три раза больше, чем они это делали год назад. На старом багаже не то что прежних результатов не будет, а просто не удержишься там, где находишься сейчас. К сожалению, такова реальность, с которой столкнулись ребята», – заявил Кафельников.

Евгений также добавил, что «они уже не молодые» и «к ним не относятся как к перспективным», отнеся обоих теннисистов к «разряду ветеранов».

Согласно Медведеву, остаётся лишь ждать грунтового сезона, чтобы увидеть, как он там себя проявит. На фоне сложившихся обстоятельств Даниил обязан забирать титул, дабы опровергнуть слова Кафельникова и подтвердить свой статус в мировом теннисе.