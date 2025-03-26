Стала известна первая полуфинальная пара «тысячника» в Майами

По итогам четвертьфинальных матчей определилась первая полуфинальная пара турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

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Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с итальянкой, седьмым номером рейтинга Жасмин Паолини.

В 1/4 финала Соболенко в двух сетах победила девятую ракетку мира китайскую спортсменку Чжэн Циньвэнь — 6:2, 7:5. На той же стадии Паолини разгромила 34-ю ракетку рейтинга Магду Линетт из Польши. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Матч между белоруской и итальянкой пройдёт 27 марта. Остальные полуфиналисты определятся в матчах, которые будут проходить в ночь с 26 на 27 марта.