Соболенко повторила достижение, ранее покорявшееся лишь трем теннисисткам

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко после победы в матче с девятой ракеткой рейтинга китайской спортсменкой Чжэн Циньвэнь (6:2, 7:5) в четвертьфинале турнира категории WTA-1000 в Майами (США) повторила достижения трёх знаменитых теннисисток — Штеффи Граф, Мартины Хингис и Серены Уильямс. Об этом сообщает OptaAce.

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По информации источника, Соболенко стала четвёртой теннисисткой, которая в одном году вышла в полуфинал на Открытом чемпионате Австралии, в Индиан-Уэллсе и в Майами, будучи первой ракеткой мира после Граф, Хингис и Серены Уильямс.

Напомним, в полуфинале турнира WTA-1000 в Майами Соболенко встретится с итальянской теннисисткой седьмой ракеткой мира Жасмин Паолини.