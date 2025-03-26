Светлана Кузнецова высказалась о сексуализации женского тенниса.

© Sports.ru

– Ты упомянула сейчас в контексте сравнения с Машей Шараповой момент, условно, что у нее другая фактура и так далее, она там выглядела иначе. Женский теннис – он сексуализирован все-таки или нет?

– Конечно, 100%. То есть смотри, сейчас такие яркие кейсы, например, Радукану. Есть такая англичанка-девочка, она выиграла один турнир US Open, как-то так случилось. Я не верю в случайности, все равно, чтобы выиграть «Большой шлем», надо пройти очень много всего. Как минимум, это семь матчей с лучшими, топовыми спортсменами и семь матчей не подряд, ты день через день играешь. Семь матчей [исключительно] на фарте ты не выиграешь. Конечно, сначала ты можешь начать турнир и быть неуверенным в себе, но с каждым матчем твоя уверенность растет. Однако у соперника, который дойдет до финала тоже, то есть каждый выиграл по шесть матчей, весомый результат.

Продержишься ли ты на этом уровне далее, непонятно. Вот она не продержалась, посмотрим, если дальше она добьется результатов, но она выиграла этот «Большой шлем», и сейчас у нее самые большие контракты в теннисе. Например, я видела статистику с этого US Open, который Арина Соболенко выиграла, первая ракетка мира, а у Радукану чек больше чуть ли не в два раза! Она из Англии, и она красавица. Конечно, я вот первая в мире по юниорам была, мне было 16 лет. До 18 была другая американка – Эшли Эрклроад, и у нее контракт был с Nike на 300 тысяч долларов. А я покупала свою одежду сама. То есть мне даже не давали ее. Ну, вот такая разница просто, вот и все. Это как бы есть.

– Ну, здесь, может быть, еще какая-то национальная принадлежность, потому что она американка, как ты говоришь, была, и главный офис Nike – это все равно в Америке, может быть, у них там какая-то поддержка своих спортсменов.

– Это все в совокупности. Ну да. То есть и это, и она была красотка, она блондинка, красивая, в каком-то там клипе она снялась еще, и они пиарят это иначе. У меня потом была девочка-пиарщица, она в Лос-Анджелесе с селебами работает, и говорит: «Давай жить там, ходить на эти мероприятия, и тебя будут тут пиарить». Я говорю: «Слушай, я как-то не готова в Америке жить». Мне, в принципе, в целом, до определенного возраста, было и в Испании сложно жить, и потом я просто решила, что я хочу вернуться домой, – сказала Кузнецова на подкасте Smol Talk.