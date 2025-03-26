Теннисист Кириос анонсировал второй сезон своего подкаста

Ник Кириос анонсировал второй сезон своего видеоподкаста Good Trouble.

Интервью со знаменитостями выходят на канале медиакомпании Наоми Осаки Hana Kuma.

Во втором сезоне выйдут подкасты с Осакой, Новаком Джоковичем, Ариной Соболенко, Фрэнсисом Тиафу, Джоном Макинроем и другими людьми из мира тенниса. Также Кириос записал интервью с Майком Тайсоном, Беаром Гриллсом, Мэттью Макконахи, Пирсом Морганом и другими звездами шоу-бизнеса.