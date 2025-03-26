Теннисист Кириос анонсировал второй сезон своего подкаста

Кириос анонсировал второй сезон своего подкаста. Он записал интервью с Джоковичем, Тайсоном, Макконахи и другими звездами
Ник Кириос анонсировал второй сезон своего видеоподкаста Good Trouble.
Интервью со знаменитостями выходят на канале медиакомпании Наоми Осаки Hana Kuma.
Во втором сезоне выйдут подкасты с Осакой, Новаком Джоковичем, Ариной Соболенко, Фрэнсисом Тиафу, Джоном Макинроем и другими людьми из мира тенниса. Также Кириос записал интервью с Майком Тайсоном, Беаром Гриллсом, Мэттью Макконахи, Пирсом Морганом и другими звездами шоу-бизнеса.