Даниил Медведев опубликовал фотографию со старшей дочерью

Чемпион US Open — 2021 российский теннисист Даниил Медведев опубликовал на личной странице в социальных сетях фотографию со старшей дочерью Алисой. На снимке дочь спортсмена ест мороженое в одном из кафе в Монте-Карло.

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Алисе два года, она родилась в октябре 2022-го. В январе 2025-го стало известно, что жена Медведева Дарья родила вторую девочку, которую назвали Викторией.

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Напомним, Даниил Медведев во втором круге «Мастерса» в Майами (США) уступил 56-й ракетке мира испанцу Хауме Мунару со счётом 2:6, 3:6. По итогам соревнований он впервые с 2023 года покинет топ-10 рейтинга ATP и станет 11-й ракеткой мира.