«Просто умру, если так сделаю». Павлюченкова — о 17-летней Мирре Андреевой

47-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова отметила подготовку 17-летней соотечественницы Мирры Андреевой к поединкам на турнирах.

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«Не могу смотреть на Мирру Андрееву, у меня слюни текут. Я думаю: «Блин, где мои 17 лет?» (смеётся) Она делает такую разминку до матчей, для меня это предсезонка. Я просто смотрю и думаю, что я просто умру после двух геймов, если я так сделаю», — сказала Павлюченкова в эфире «Больше!».

На турнире WTA-1000 в Майами Павлюченкова уступила польке Магде Линетт (6:7, 2:6) в первом круге. Андреева проиграла американке Аманде Анисимовой в третьем круге (6:7, 6:2, 3:6).