Теннисистки Андреева и Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер стали полуфиналистками турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Майами (США, штат Флорида) в парном разряде.

В четвертьфинале Андреева и Шнайдер со счетом 5:7, 6:3, 10:4 обыграли свою соотечественницу Екатерину Александрову и американку Пэйтон Стирнс. Соперницы россиянок по полуфиналу определятся позднее.

Андреевой 17 лет, она занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), на ее счету три титула WTA. Лучшим результатом Андреевой на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал Открытого чемпионата Франции 2024 года. Шнайдер 20 лет, она располагается на 13-й строчке мирового рейтинга, в ее активе четыре победы на турнирах WTA. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США 2024 года.

В парном рейтинге WTA Шнайдер занимает 26-е место, Андреева - 29-е. В январе спортсменки выиграли турнир в австралийском Брисбене в паре. В 2024 году россиянки завоевали серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.

Турнир в Майами проводится на покрытии "хард" и относится к категории WTA 1 000, призовой фонд соревнований составляет более $8,9 млн.