Стали известны все полуфиналистки «тысячника» в Майами

По итогам четвертьфинальных матчей определились все полуфиналистки турнира категории WTA-1000 в Майами (США).

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Таким образом, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко встретится с итальянкой седьмым номером рейтинга Жасмин Паолини. 140-я ракетка рейтинга WTA, сенсация «тысячника» Александра Эала сыграет с американкой Джессикой Пегулой (4).

Теннис. WTA-1000 в Майами. Женщины, одиночный разряд. Пары 1/2 финала:

В 1/4 финала Соболенко была сильнее китаянки Чжэн Циньвэнь, Паолини победила Магду Линетт из Польши, Эала сенсационно одолела ещё одну представительницу Польши Игу Швёнтек, а Пегула в трёх сетах обыграла Эмму Радукану (Великобритания).

Матч между белоруской и итальянкой пройдёт сегодня, 27 марта. Встреча американки и филиппинки состоится завтра, 28 марта.