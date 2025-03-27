Швентек сенсационно уступила 140-й ракетке мира в Майами

Александр Зверев также зачехлил ракетку во Флориде. В полуфинал престижных соревнований пробилась Джессика Пегула.

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В ночь с 26 на 27 марта мск в Майами (США) стартовал девятый игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой четвертьфинальный матч проводила и вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. В соперницах у неё была главная сенсация «тысячника» во Флориде – Александра Эала, занимающая сейчас лишь 140-е место в рейтинге WTA.

В первом круге представительница Филиппин прошла 73-ю ракетку мира из США Кэти Волынец (6:3, 7:6). Во втором Александра одолела чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко (7:6, 7:5). А в 1/16 финала 19-летняя спортсменка сотворила ещё одну сенсацию, переиграв победительницу AO-2025 Мэдисон Киз со счётом 6:4. 6:2. В четвёртом круге Эала должна была сразиться с испанкой Паулой Бадосой, но та снялась из-за травмы спины.

Швёнтек три стартовых круга также прошла очень уверенно и не проиграла ни одной партии. Напомним, пятикратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде последовательно победила француженку Каролин Гарсию, Элизе Мертенс из Бельгии и украинку Элину Свитолину.

Александра и Ига проводили дебютный очный матч. На старте противостояния девушки обменялись брейками, а затем филиппинка неожиданно оторвалась в счёте — 3:1. Швёнтек сделала обратный брейк, но тут же проиграла свою подачу — 4:2. 140-ю ракетку мира было не остановить. Она играла остро и раскованно и взяла оставшиеся два гейма в сете — 6:2.

Александра и не думала останавливаться. Теннисистка с Филиппин продолжила гнуть свою линию и уже в начале новой партии повела с брейком — 2:0. Правда, затем Эала потеряла концентрацию, проиграла четыре гейма подряд и позволила Иге вернуться в матч — 4:2. Но юная теннисистка не сдалась, проявила бойцовский характер и всё же сумела сравнять счёт — 4:4. В девятом гейме Швёнтек оформила брейк и подавала на сет (4:5), однако не сумела сделать это. Сначала Александра восстановила паритет (5:5), после чего взяла ещё два гейма, а вместе с ними и встречу. 6:2, 7:5 — именно с таким счётом 19-летняя Эала одолела грозную Игу Швёнтек. Филиппинка одержала третью (и крупнейшую) победу в карьере. А ещё Александра повторила лучший результат для обладательниц уайлд-кард с момента основания турнира в Майами в 1985 году. Ранее до полуфиналов доходили Жюстин Энен в 2010 году и белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 2018 году.

После сенсационной победы над Швёнтек Эала заявила следующее:

«Не знаю, что сказать. Я в полном недоумении. Я на седьмом небе от счастья. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это сюрреалистично. Чувствую, что я тот же самый человек. Так счастлива, что могу соревноваться с таким игроком на корте», — сказала Александра после поединка.

Соперница Эалы по полуфиналу Майами определялась в битве между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой и британкой Эммой Радукану, ныне располагающейся на 60-й строчке.

В двух предыдущих личных встречах девушки обменялись победами. В 1/8 финала престижных соревнований в Цинциннати-2023 сильнее оказалась американка, а вот в прошлом сезоне представительница Великобритании обыграла противницу во втором круге травяного турнира в Истбурне.

Судьбу первого сета нового очного сражения решил один брейк. Его удалось сделать Джессике в середине партии. Далее теннисистки удерживали свои подачи. В итоге Пегула с третьего сетбола оставила партию за собой — 7:5.

На старте нового сета американка не реализовала брейк-пойнт и проиграла гейм на приёме — 1:0 в пользу Эммы. Та сумела нащупать свою игру и в результате в четвёртом гейме взяла чужую подачу — 3:1. Казалось, британка доведёт начатое до конца. Но в восьмом гейме Эмма упустила сразу четыре (!) сетбола, а вскоре отдала и свою подачу — 5:4. В переходе чемпионка US Open — 2021 взяла медицинский тайм-аут. Врачи постоянно прикладывали лёд к её телу.

В итоге теннисистки дошли до тай-брейка, где более удачливой оказалась именно Радукану — 7:6 (7:3).

И всё же на решающую партию Эмму не хватило прежде всего физически. Она была вынуждена снова обратиться к врачу, однако ощутимого эффекта это не дало. Пегула оформила два брейка в третьем сете и одержала победу над Радукану со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Джессика в третий раз в карьере сыграет в полуфинале домашнего супертурнира.

Таким образом, в Майами определились полуфинальные пары в женском одиночном разряде:

В мужском одиночном разряде за выход в четвертьфинал «Мастерса» боролся вторая ракетка мира Александр Зверев. Его оппонентом был представитель Франции Артюр Фис, занимающий сейчас 17-е место в рейтинге ATP.

Первая партия почти поначалу проходила в равной борьбе. Спортсмены спокойно удерживали свои подачи, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. И всё же в концовке сета сильнее оказался именно Зверев. Он взял подачу оппонента при счёте 4:3 свою пользу, а затм закрыл партию со счётом 6:3. В 9-м гейма сета Александр отыграл два брейк-пойнта, прежде чем с четвёртой попытки оставить его за собой.

После проигранной партии Артюр брал медицинский перерыв и говорил: «Спине конец (в оригинале используется нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), спине конец, полный… Я не могу бить с форхенда, да и на приёме плох». Казалось, что Зверев дожмёт соперника, который испытывал проблемы со здоровьем. Но не тут то было. Фис нашёл в себе силы на продолжение борьбы, сделал брейк во втором гейма сета и выиграл его — 6:3.

Решающая партия проходила по удивительному сценарию. Зверев первым взял подачу противника — 3:1, однако затем проиграл четыре (!) гейма подряд. Это и предопределило исход противостояния. Француз одержал победу над Александром со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и пробился в свой дебютный четвертьфинал на турнире в Майами.

Впоследствии Артюр признался, что недавний матч против россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе помог ему обыграть немца Зверева во Флориде.

«Всегда получаются хорошие матчи, когда играешь против лучших игроков мира, нужно быть готовым и показывать свою лучшую игру — другого варианта нет. Именно это мне и нравится: играть на больших стадионах против сильнейших теннисистов мира. Пока что, думаю, у меня всё получается хорошо. Опыт, который я получил в Индиан-Уэллсе в матче против Медведева, очень помог мне в этот раз. Тогда я потратил слишком много энергии на подбадривание себя, поэтому сегодня на корте я был гораздо спокойнее, сберёг энергию и чувствовал себя отлично», — приводит слова Фиса Punto de Break.

А вот 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович так и не вышел на корт. Организаторы супертурнира в Майами приняли решение перенести встречу серба с местным теннисистом Себастьяном Кордой на новый игровой день. Таким образом, спортсмены должны провести очный поединок в четверг, 27 марта. Их матч начнётся не ранее, чем в 23:30 мск.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».