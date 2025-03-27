Майами-2025, сетки, результаты, расписание, как сыграли четвертьфинальные матчи Швёнтек, Радукану, Зверев

Чемпионат.com

Александр Зверев также зачехлил ракетку во Флориде. В полуфинал престижных соревнований пробилась Джессика Пегула.

Швентек сенсационно уступила 140-й ракетке мира в Майами
© Чемпионат.com

В ночь с 26 на 27 марта мск в Майами (США) стартовал девятый игровой день супертурнира с участием ведущих теннисистов и теннисисток. Свой четвертьфинальный матч проводила и вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек. В соперницах у неё была главная сенсация «тысячника» во Флориде – Александра Эала, занимающая сейчас лишь 140-е место в рейтинге WTA.

В первом круге представительница Филиппин прошла 73-ю ракетку мира из США Кэти Волынец (6:3, 7:6). Во втором Александра одолела чемпионку «Ролан Гаррос» — 2017 Елену Остапенко (7:6, 7:5). А в 1/16 финала 19-летняя спортсменка сотворила ещё одну сенсацию, переиграв победительницу AO-2025 Мэдисон Киз со счётом 6:4. 6:2. В четвёртом круге Эала должна была сразиться с испанкой Паулой Бадосой, но та снялась из-за травмы спины.

Швёнтек три стартовых круга также прошла очень уверенно и не проиграла ни одной партии. Напомним, пятикратная чемпионка ТБШ в одиночном разряде последовательно победила француженку Каролин Гарсию, Элизе Мертенс из Бельгии и украинку Элину Свитолину.

Александра и Ига проводили дебютный очный матч. На старте противостояния девушки обменялись брейками, а затем филиппинка неожиданно оторвалась в счёте — 3:1. Швёнтек сделала обратный брейк, но тут же проиграла свою подачу — 4:2. 140-ю ракетку мира было не остановить. Она играла остро и раскованно и взяла оставшиеся два гейма в сете — 6:2.

Александра и не думала останавливаться. Теннисистка с Филиппин продолжила гнуть свою линию и уже в начале новой партии повела с брейком — 2:0. Правда, затем Эала потеряла концентрацию, проиграла четыре гейма подряд и позволила Иге вернуться в матч — 4:2. Но юная теннисистка не сдалась, проявила бойцовский характер и всё же сумела сравнять счёт — 4:4. В девятом гейме Швёнтек оформила брейк и подавала на сет (4:5), однако не сумела сделать это. Сначала Александра восстановила паритет (5:5), после чего взяла ещё два гейма, а вместе с ними и встречу. 6:2, 7:5 — именно с таким счётом 19-летняя Эала одолела грозную Игу Швёнтек. Филиппинка одержала третью (и крупнейшую) победу в карьере. А ещё Александра повторила лучший результат для обладательниц уайлд-кард с момента основания турнира в Майами в 1985 году. Ранее до полуфиналов доходили Жюстин Энен в 2010 году и белорусская теннисистка Виктория Азаренко в 2018 году.

После сенсационной победы над Швёнтек Эала заявила следующее:

«Не знаю, что сказать. Я в полном недоумении. Я на седьмом небе от счастья. Спасибо всем, кто пришёл посмотреть. Это сюрреалистично. Чувствую, что я тот же самый человек. Так счастлива, что могу соревноваться с таким игроком на корте», — сказала Александра после поединка.

Соперница Эалы по полуфиналу Майами определялась в битве между четвёртой ракеткой мира Джессикой Пегулой и британкой Эммой Радукану, ныне располагающейся на 60-й строчке.

В двух предыдущих личных встречах девушки обменялись победами. В 1/8 финала престижных соревнований в Цинциннати-2023 сильнее оказалась американка, а вот в прошлом сезоне представительница Великобритании обыграла противницу во втором круге травяного турнира в Истбурне.

Судьбу первого сета нового очного сражения решил один брейк. Его удалось сделать Джессике в середине партии. Далее теннисистки удерживали свои подачи. В итоге Пегула с третьего сетбола оставила партию за собой — 7:5.

На старте нового сета американка не реализовала брейк-пойнт и проиграла гейм на приёме — 1:0 в пользу Эммы. Та сумела нащупать свою игру и в результате в четвёртом гейме взяла чужую подачу — 3:1. Казалось, британка доведёт начатое до конца. Но в восьмом гейме Эмма упустила сразу четыре (!) сетбола, а вскоре отдала и свою подачу — 5:4. В переходе чемпионка US Open — 2021 взяла медицинский тайм-аут. Врачи постоянно прикладывали лёд к её телу.

В итоге теннисистки дошли до тай-брейка, где более удачливой оказалась именно Радукану — 7:6 (7:3).

И всё же на решающую партию Эмму не хватило прежде всего физически. Она была вынуждена снова обратиться к врачу, однако ощутимого эффекта это не дало. Пегула оформила два брейка в третьем сете и одержала победу над Радукану со счётом 6:4, 6:7 (3:7), 6:2. Джессика в третий раз в карьере сыграет в полуфинале домашнего супертурнира.

Таким образом, в Майами определились полуфинальные пары в женском одиночном разряде:

В мужском одиночном разряде за выход в четвертьфинал «Мастерса» боролся вторая ракетка мира Александр Зверев. Его оппонентом был представитель Франции Артюр Фис, занимающий сейчас 17-е место в рейтинге ATP.

Первая партия почти поначалу проходила в равной борьбе. Спортсмены спокойно удерживали свои подачи, даже не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. И всё же в концовке сета сильнее оказался именно Зверев. Он взял подачу оппонента при счёте 4:3 свою пользу, а затм закрыл партию со счётом 6:3. В 9-м гейма сета Александр отыграл два брейк-пойнта, прежде чем с четвёртой попытки оставить его за собой.

После проигранной партии Артюр брал медицинский перерыв и говорил: «Спине конец (в оригинале используется нецензурное слово. — Прим. «Чемпионата»), спине конец, полный… Я не могу бить с форхенда, да и на приёме плох». Казалось, что Зверев дожмёт соперника, который испытывал проблемы со здоровьем. Но не тут то было. Фис нашёл в себе силы на продолжение борьбы, сделал брейк во втором гейма сета и выиграл его — 6:3.

Решающая партия проходила по удивительному сценарию. Зверев первым взял подачу противника — 3:1, однако затем проиграл четыре (!) гейма подряд. Это и предопределило исход противостояния. Француз одержал победу над Александром со счётом 3:6, 6:3, 6:4 и пробился в свой дебютный четвертьфинал на турнире в Майами.

Впоследствии Артюр признался, что недавний матч против россиянина Даниила Медведева на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе помог ему обыграть немца Зверева во Флориде.

«Всегда получаются хорошие матчи, когда играешь против лучших игроков мира, нужно быть готовым и показывать свою лучшую игру — другого варианта нет. Именно это мне и нравится: играть на больших стадионах против сильнейших теннисистов мира. Пока что, думаю, у меня всё получается хорошо. Опыт, который я получил в Индиан-Уэллсе в матче против Медведева, очень помог мне в этот раз. Тогда я потратил слишком много энергии на подбадривание себя, поэтому сегодня на корте я был гораздо спокойнее, сберёг энергию и чувствовал себя отлично», — приводит слова Фиса Punto de Break.

А вот 24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович так и не вышел на корт. Организаторы супертурнира в Майами приняли решение перенести встречу серба с местным теннисистом Себастьяном Кордой на новый игровой день. Таким образом, спортсмены должны провести очный поединок в четверг, 27 марта. Их матч начнётся не ранее, чем в 23:30 мск.

Супертурнир в Майами закончится 30 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

Теннис
Кэти Волынец
Себастьян Корда
Эмма Радукану
Джессика Пегула
Даниил Медведев
Каролин Гарсия
Виктория Азаренко
Элина Свитолина
Александр Зверев
Елена Остапенко
Новак Джокович