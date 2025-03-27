Даниэль Коллинз забрала домой собаку, которую нашла на улице в Майами

15-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз забрала домой пса, которого нашла на улице в Майами (США). Животное сбила машина.

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«Краша выписали из больницы после 5 дней кислородной поддержки. Его дыхание восстановилось, раны заживают, и он наслаждается всей любовью, которую получает. Он любопытный, ласковый и благодарен за второй шанс на жизнь. Было невероятно больно видеть, как пёс так страдает после того, как его сбила машина, и никто не остановился возле него. Я благодарна, что оказалась там и смогла оказать ему необходимую помощь. Я официально забрала его себе домой», — написала Коллинз на личной странице в соцсетях и поделилась фотографией с собакой.